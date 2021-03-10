Ямальские ученые отработали методику зимнего учета млекопитающих

Фото: правительство ЯНАО

Ученые Научного центра изучения Арктики, кандидаты биологических наук Алена Левых и Александр Красненко отработали методику зимнего учета млекопитающих в условиях северной тайги - по следам на снегу.

Специально для этого был выбран заповедник «Малая Сосьва», который находится в Югре. Его сотрудники провели для ямальских биологов специальные занятия, рассказ о данном методе. Отработка прошла на участке между кордонами Шухтунгорт и Тузингорт на расстоянии 34 километров.

Отметим, что данный способ учета необходим для определения численности и плотности разных видов млекопитающих на больших территориях. Ямальские ученые будут использовать его в исследованиях по влиянию изменения климата на ландшафты.

- Учет проводился в последнюю декаду февраля при температуре воздуха минус 33 градуса. На маршруте зарегистрировали следы рыси, лося, северного оленя, соболя, зайца беляка, белки, горностая, лисицы и некоторых птиц, - рассказала Алена Левых.