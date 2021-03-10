Росгвардейцы Тарко-Сале задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Фото: Росгвардия по ЯНАО

Сотрудники Росгвардии задержали в Тарко-Сале мужчину, объявленного в федеральный розыск. Он подозревается в вымогательстве, совершенном группой лиц.

В утренние часы, находясь на маршруте патрулирования, внимание стражей привлек местный житель, внешне подходивший под ориентировку. Не раздумывая, Росгвардейцы остановили его для проверки документов.

- В ходе проверки документов было установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске по подозрению в вымогательстве, совершенном группой лиц. До задержания мужчине удавалось скрываться более трех месяцев, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО.

Далее сотрудники передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства, а сами вернулись на маршрут патрулирования.

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