Погода на Ямале на 10 марта: переменная облачность

Погода на Ямале на 10 марта Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 10 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -27, ночью -35. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -28, ночью -33. Ветер 2-3 м/с.

Надым: ясно. Днем -32, ночью -35. Ветер 1-3 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -30, ночью -38. Ветер 3-5 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -30, ночью -36. Ветер 1-4 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -30, ночью -33. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -27, ночью -33. Ветер 3-6 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -29, ночью -35. Ветер 0-2 м/с.