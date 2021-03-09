В Салехард съедутся 350 участников молодежного форума «Утро - 2021»

Фото: Форум молодежи УрФО "УТРО"

Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро - 2021» пройдет в Салехарде. С 3 по 9 июля его участники - 350 человек, соберутся на базе первой ямальской арт-резиденции «Полярис». Традиционно, больше всего молодежи ожидается из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей , а также Югры.

Как рассказал специалист центра по работе с молодежью Кирилл Сухов, мероприятие пройдет в очном формате, а следить за его работой можно в онлайн-режиме.

Организуют форум в 2021 году аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи и правительство ЯНАО.

Напоминаем, что молодежный форум «Утро» проводится с 2011 года. За это время он стал площадкой, где молодежь может подискутировать с представителями власти и бизнеса, а также обменяться опытом и идеями с единомышленниками.