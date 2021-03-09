Лучшие кинематографисты снимут художественный фильм о Ямале

Фото: Департамент внешних связей ЯНАО

ООО «Продюсерская компания Александра Литвинова» снимет художественный фильм или сериал о Ямале. Об этом сообщил Департамент внешних связей ЯНАО.

Уже известно, что в фильме планируется показать историю региона, основанную на реальных событиях, в ней отразятся удивительная культура коренных народов Севера, уникальная природа Ямала и нетронутая красота Арктики.

На данный момент ведутся работы над подготовительным этапом по созданию фильма. В ближайшее время будет заключен договор о его производстве. Уже сейчас компания ищет сценаристов для фильма. После окончательного утверждения сценария компания займется поиском режиссера и работой над первым этапом съемок.

Предполагается, что съемки фильма будут завершены в 2023 году. Со слов генерального директора компании Александра Литвинова, к созданию фильма будут привлечены лучшие кинематографисты России.