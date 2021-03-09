Московские специалисты назвали лучших художников Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Уренгойской детской художественной школе участников оценивали педагоги Московской художественно-промышленной академии имени Строганова.

В этом году участие в VIII конкурсе-выставке академических дисциплин «Пуровский колорит» приняли 78 юных художников из Пуровска, Пурпе, Ханымея и Уренгоя.

Наивысшей оценки - Гран-при в номинации «Лучшая конкурсная композиция» удостоена воспитанница Пуровской ДШИ Полина Севрюгина. Дипломы Лауреата I, II и III степеней, а так же Дипломантов в номинации «Лучший конкурсный академический рисунок» получили 25 участников, в номинации «Лучшая конкурсная композиция» были отмечены работы 4 участников.

В VII районном конкурсе-выставке изобразительного искусства для преподавателей «Педагогический вернисаж» работы оценивали в номинациях «живопись», «графика» и «декоративно-прикладное творчество». По итогам конкурса из 15 участников дипломы Лауреата I, II и III степеней получили 8 преподавателей.

Также педагоги Строгановки провели для преподавателей мастер-классы на темы «Наброски и зарисовки с натуры мягким графическим материалом», «Методы и приемы акварельной живописи в работе с натуры».