В аэропорту Нового Уренгоя открыли дополнительные складские помещения

Фото: правительство ЯНАО

В аэропорту Нового Уренгоя увеличили площадь грузового терминала - до 730 квадратных метров. Специально для этого были открыты дополнительные отапливаемые складские помещения площадью более 500 квадратных метров. Кроме того, расширили зоны приема и выдачи предполетного досмотра и хранения грузов.

Отметим, что грузовой терминал аэропорта постоянно совершенствует работу. В настоящее время клиентам доступно СМС-информирование о прибытии груза и удаленное оформление заявки грузоотправителя на официальном сайте аэропорта в разделе Грузоотправителям. Здесь же можно уточнить статус отправленного груза по номеру авианакладной.

Напоминаем, что в 2020 году грузовой терминал аэропорта обработал 4,5 тысяч тонн груза и почты, а это на 8 процентов больше аналогичного показателя 2019 года. Лидирующими направлениями грузового обмена стали Москва и Сабетта, почтового - Москва, Тюмень и Салехард. Наибольшую долю обработанного груза в Новом Уренгое составили промышленное оборудование, продукты питания и товары народного потребления.