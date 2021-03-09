Фото: правительство ЯНАО

В регионе завершился прием заявок на соискание губернаторской премии «Семья Ямала». Бороться за победу предстоит 35 командам. Самыми активными стали жители Нового Уренгоя, Надымского и Пуровского районов.

- Заявки поступили по пяти конкурсным номинациям из шести. Самой популярной стала «Молодая семья года», в которой представлено 11 претендентов, - рассказала начальник отдела по семейной и демографической политике окружного департамента социальной защиты населения Диана Саранчина.

До конца марта конкурсная комиссия выберет пять самых дружных, крепких и талантливых семей. Все они станут обладателями дипломов и грантов от губернатора Ямала в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, победители в номинациях «Многодетная семья года», «Молодая семья года» и «Династия года» будут участвовать во Всероссийском этапе конкурса.

Отметим, что премия «Семья Ямала» проводится в округе восьмой раз. За это время ее участниками стали 253 семьи, из них лауреатами признаны 37 семей.