Жителей Салехарда приглашают на вакцинацию от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Салехарде продолжается вакцинация от коронавируса. Из 3 800 доз препарата, поступивших на Ямал, в окружную столицу отправили 600.

Сделать прививку можно 10 и 11 марта в мобильном пункте вакцинации по ул. Арктическая, 1 с 09:00 до 15:00. Там оборудовано четыре кабинета для осмотра и два - процедурных. Также пройти процедуру вакцинации можно на базе поликлиники СОКБ в кабинете №109 с 09:00 до 16:00.

Предварительно рекомендуется записаться через Госуслуги, единую электронную регистратуру ЯНАО или позвонить по телефону: 9-93-97.

При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, что перед прививкой необходимо пройти предварительный осмотр врачом, термометрию и сдать анализы. После вакцинирования пациент находится под наблюдением врача в течение получаса. Второй компонент вакцины вводится через 21 день.