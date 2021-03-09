В праздничные дни на ямальских дорогах поймали 30 нетрезвых водителей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Пока ямальцы дружно готовились к 8 марта, покупая цветы и конфеты, сотрудники Госавтоиспекции пристально следили за порядком на дорогах. Особое внимание сотрудники уделили проблеме пьянства за рулем.

- В итоге за три дня удалось задержать 30 нетрезвых водителей, 9 из которых отказались от процедуры на установление состояния опьянения, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По словам автоинспекторов, данная проблема по-прежнему остается актуальной. Только с начала года из-за нетрезвых водителей произошло 26 ДТП, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Также в Госавтоинспекции продолжают призывать всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, а своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно. Сотрудники ГИБДД примут все необходимые меры по данному сообщению.