Скончался бывший депутат и глава ноябрьского мотоклуба Владимир Андреев

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

В Москве скончался экс-председатель городской думы Ноябрьска Владимир Андреев. Также он известен как тренер, посвятивший более 30 лет развитию мотоциклетного спорта.

Как сообщили в городской администрации, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Похороны пройдут в Уфе, дата и время прощания пока неизвестны.

Свои соболезнования выразил и действующий глава города Алексей Романо, лично знавший усопшего.

- Трудно поверить, что жизнь человека, полного оптимизма, планов и надежд оборвалась так внезапно. Знал Владимира Ивановича как профессионала своего дела, умеющего ставить пред собой цели и добиваться результатов, - рассказал градоначальник.

Также он отметил, что благодаря его тренерской работе в Ноябрьске появилось не одно поколение мотогонщиков. Он был не только тренером высшей категории, действующим спортсменом, судьей всероссийского уровня, но и бессменным руководителем мотоклуба и спортивной общественной организации «Газпром нефть».

- Владимир Иванович запомнится нам как грамотный, справедливый и интеллигентный человек, неравнодушный к проблемам своих земляков. Для своих воспитанников он был не просто наставником, но и настоящим другом, переживающим и болеющим за каждого, - отметил Алексей Романов.