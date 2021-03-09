Жительнице Салехарда незаконно отказали в «ковидной» выплате на ребенка Фото: Вера Зенина

В прокуратуру Салехарда обратилась местная жительница. Она рассказала, что сотрудники Пенсионного Фонда отказали ей в президентской выплате на детей до 16 лет, назначенной в связи с распространением коронавируса.

- В ходе проверки стало известно, что причиной отказа стало достижение ребенком 16-летнего возраста за три дня до опубликования указа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако, изложенная позиция Пенсионного фонда никак не основана на требованиях федерального законодательства и, по своей сути, является ограничением, которое самовольно установили сотрудники.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал выплатить женщине причитающейся ей деньги. Судя также встал на сторону северянки и ее ребенка, обязав ПФР перечислить выплату.