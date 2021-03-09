Врачи Новоуренгойской ЦГБ спасли пациента с огромной опухолью в мозге

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Врачи Новоуренгойской ЦГБ провели уникальную операцию по удалению опухоли из головного мозга пожилого мужчина.

Новоуренгоец поступил в нейрохирургическое отделение в плановом порядке. Некоторое время назад его начали мучить головные боли, затем заметно ухудшилась память и перестала двигаться левая рука. Компьютерная томография с контрастированием определила параметры и локализацию опухоли.

Оказалось, что новообразование очень большого размера. Кроме того, оно давит на двигательный центр, вросло в кость и проросло сосудами - все эти факторы представляли серьезную угрозу жизни пациента и осложняли процесс удаления. Однако нейрохирурги Вадим Иванов и Константин Полторак блестяще справились с поставленной задачей, на это им потребовалось 2, 5 часа. Медики заменили удаленную кость титановой пластиной.

Сейчас, спустя сутки после операции, состояние пациента оценивается как стабильное. Он уже может ходить, есть и даже шутить. Все функции головного мозга сохранены.