Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 марта 2021 года увеличилось на 34 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 34 человека, с начала периода - 37 426.

Из общего числа болеющих 188 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 11 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 403 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 821 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 29 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 8, Ноябрьске - 7 и Муравленко - 6.

Далее идут: Надымский район - 4, Пуровский район - 2, Лабытнанги и Ямальский район - 1.

Всего в регионе провели 69 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 49 человек, за весь период - 35 645.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 445 человек с COVID-19, из них 1 034 (10,9%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 342 474. Выздоровевших - 9 931, за весь период - 3 932 177. Умерших - 336, с начала периода - 89 809.