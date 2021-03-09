Салехардец, предложивший вятку за пьяную езду, получил штраф в 900 тысяч рублей

Салехардец, предложивший вятку за пьяную езду, получил штраф в 900 тысяч Фото: Вера Зенина

Салехардский суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу в крупном размере).

По данным следствия, инцидент случился в ночь с 9 на 10 октября 2020 года, когда мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Оказалось, что северянин находился за рулем после изрядной доли спиртного.

- При составлении протокола мужчина предложил инспектору 30 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В свою очередь сотрудник отказался от предложенных денег, напомнив, что это является уголовной ответственности. Не восприняв предупреждение, мужчина вновь предложил указанную сумму, после чего инспектор сообщил о происшествии в дежурную часть полиции.

В итоге суд назначил северянину штраф в размере 900 тысяч рублей. Сейчас на его имущество, два автомобиля, наложен арест до приведения приговора суда в исполнение.