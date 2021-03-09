Тазовчанину, жестоко зарезавшему троих людей, предъявили обвинение в убийстве Фото: Ольга Крыльцова

Тазовчанину, жестоко зарезавшему троих людей, предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

Напоминаем, что трагедия разыгралась в селе Газ-Сале Тазовского района. Накануне, 6 марта, полицейские нашли тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с ножевыми ранениями, а позже, в другой квартире, тело еще одного 52-летнего селянина.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, все преступления произошли в ходе застолья. Перебрав со спиртным, злоумышленник напал с ножом на своих собутыльников - мужчину и женщину, нанеся множество ударов. От полученных ран они скончались на месте. После обвиняемый отправился к другому жителю села, которого ждала та же учесть. Расправившись с жертвой, мужчину спрятал нож в снегу, а затем скрылся с места преступления.

В настоящее время расследованием занимаются специалисты из отдела особо важных дел.