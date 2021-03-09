Пурнефтегазовцы провели профориентационное мероприятие для студентов

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

В Губкинском филиале Муравленковского многопрофильного колледжа профориентационное занятие провели сотрудники ООО «РН-Пурнефтегаз». Перед студентами направления «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» выступил начальник цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов предприятия Тимур Рыскулов.

Тимур Раифович рассказал о работе своего подразделения и наиболее востребованных рабочих специальностях, о возможности трудоустройства и перспективах карьерного роста для молодых специалистов. Сотрудники «РН-Пурнефгеаза» обсудили с будущими нефтяниками инновационные технологии, применяемые на месторождениях, а также потенциал развития предприятия в среднесрочной перспективе. Также студенты смогли познакомиться с экспозицией, рассказывающей об истории добычи нефти.

Совместная работа с образовательными учреждениями дает возможность делать целевой заказ на подготовку специалистов из числа выпускников школ, средних и высших специализированных учебных заведений, отбирать лучших учащихся, адаптировать их к работе в нефтяной промышленности. Проведение подобных профориентационных мероприятий – часть реализации проекта непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие», который действует в «Роснефти» с 2005 года в рамках программы подготовки молодых специалистов и кадрового резерва Компании.