Приняв мошенников за рекламных агентов, новоуренгойка отдала им 85 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратилась менеджер одной из организации, которая стала жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником рекламного агентства. Далее он убедил северянку перевести ему 85 тысяч рублей за оплату рекламных баннеров для фирмы. Когда женщина перечислила деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

Теперь преступника разыскивает полиция. Он обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за это - лишение свободы до двух лет.

Напоминаем, что еще одной жертвой мошенников стала жительница Салехарда. Женщина лишился более 860 тысяч рублей, желая заработать на бирже. Деньги для вложений она взяла в банке в качестве кредита.