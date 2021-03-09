Глава Пуровского района пообещал, что больше не допустит коммунальных аварий

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой Пуровского района Антоном Колодиным. На ней подвели итоги прошлого года и обсудили задачи на будущее.

Так, по словам Дмитрия Артюхова, основной упор необходимо сделать на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Напоминаем, что этой зимой в Тарко-Сале произошло ЧП: без горячей воды остались 148 домов или 22 процента жилого фонда. Над устранением аварии круглосуточно работали 130 специалистов со всего региона. Причиной происшествия стали обветшавшие сети.

- В этом году мы усилим работу по подготовке домов к осенне-зимнему периоду, очень серьезно подойдем к этому, чтобы не допустить подобной ситуации. Сейчас работаем над планом модернизации коммунальной инфраструктуры, в ближайшее время его представим, - сообщил губернатору Антон Колодин.

Также на встрече обсудили строительство социальных объектов. В свою очередь Антон Колодин сообщил, что весной откроются три детских сада в Тарко-Сале и Пурпе, которые примут более 700 детей. Кроме того, в районном центре началось строительство школы на 400 мест, ее планируют сдать в 2022 году. В ближайшее время начнется строительство садика в Самбурге, центров культурного развития в Пурпе и Ханымее. В дополнение будут возведены пять мини-спортивных комплексов в Уренгое, Пуровске, Пурпе, Халясавэе, Харампуре и ветеринарный пункт в Тарко-Сале.

Также важной задачей останется расселение аварийного фонда. По словам Антона Колодина, в этом году будут снесены 28 домов, откуда переедут 248 семей. На данный момент в районе строится 14 новых домов, а в Тарко-Сале возводится микрорайон Южный из шести домов, туда смогут переехать более 800 семей.