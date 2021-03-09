Жительницы Салехарда получили поздравления на большой весенней открытке

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошла праздничная акция «Супер-поздравление». В ее рамках все желающие могли написать теплые слова жительницам города на уличном баннере, который располагался рядом с Центром культуры и спорта «Геолог».

Присоединился к акции и глава Салехарда Алексей Титовский, оставив поздравление с 8 марта.

- Отличная традиция нашего города - в преддверии праздников всем вместе оставлять пожелания на большой открытке. Сегодня - это поздравления прекрасным женщинам с 8 марта. Был рад присоединиться к акции», - написал градоначальник в своих соцсетях.

Не остался в стороне и заместитель председателя Общественной палаты Александр Займидорога, он пожелал женщинам улыбок и радостных мгновений каждый день.

Также в здании Центра культуры и спорта «Геолог» торжественно поздравили активных общественниц Салехарда. Заместитель главы города по внутренней политики Анастасия Попова и заместитель главы в сфере культуры, молодежной политики и спорта Иван Вершинин вручили им букеты цветов и открытки с добрыми пожеланиями от главы города.