Погода на Ямале на 9 марта: переменная облачность

Погода на Ямале на 9 марта Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 9 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -27, ночью -31. Ветер 4-5 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -24, ночью -30. Ветер 1-3 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -28, ночью -33. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -27, ночью -32. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -27, ночью -32. Ветер 5-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -26, ночью -32. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -26, ночью -29. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -28, ночью -32. Ветер 3-5 м/с.