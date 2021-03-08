На озере Лебяжьем в Салехарде открыли бесплатный каток. Фото: администрация Салехарда

Каток на озере Лебяжьем в Салехарде открыли 6 марта. Из-за морозов зимой его организация была не целесообразно, поэтому новое место притяжения горожан открыли только в начале весны.

Одними из первых каток посетили хоккеисты и фигуристы Ледового дворца, а также глава города Алексей Титовский. Мэр присоединился к горожанам вместе со своей дочкой Ксюшей и удивился, как много горожан собрались на открытии.

На набережной работает теплый пункт для переодевания. По выходным он будет работать с 11 до 17 часов, а доступ на лед будет круглосуточный. Также в пункте можно согреться горячим кофе.

А вот проката коньков там пока нет, однако при большом спросе этот вопрос проработают на следующий сезон. Посещение катка бесплатное.