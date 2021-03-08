Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 марта 2021 увеличилось на 79 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного Штаба число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 марта 2021 года увеличилось на 36 человек (11 из них – вахтовики). Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии на Ямале составило 37392 человека. Также за сутки выздоровел 51 человек (за весь период – 35596 случаев).

С внебольничными пневмониями и коронавирусом госпитализировано 183 пациента, в тяжелом состоянии находятся 11 человек, 3 пациента – на искусственной вентиляции легких.

Фото: Оперштаб

За весь период пандемии скончались 403 человека с подтвержденным коронавирусом.