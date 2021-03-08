Дмитрий Артюхов креативно поздравил северянок с 8 марта

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оригинально подошел к поздравлению женщин с 8 марта. На своей страничке в «Инстаграм» глава региона выложил видео, на котором играет на фортепиано и исполняет хит «Увезу тебя я в тундру».

- Дорогие северяночки! Вас не нужно увозить в тундру, она и так вокруг. Но разве это помеха, чтобы почувствовать весну? Нет! Там, где вы, все вокруг расцветает. Спасибо, что вы есть, ведь улыбка любимой согреет даже в самый лютый мороз. Мы творим ради вас, мы дерзаем и побеждаем ради вас. Пусть в ваших домах всегда будут уютно и тепло. Любите, будьте любимыми и счастливы! – говорит Дмитрий Артюхов.

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