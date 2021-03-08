Погода на Ямале 8 марта 2021: морозы снова ударили Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 8 марта, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -31…-36 С, при натекании облачности -21…-26 С, днём -22…-27 С, местами -12…-17 С, по крайнему югу -7…-12 С.

По народному календарю День 8 марта – Поликарпов день. В этот день на Руси следили за сороками. Если птица лезла под стреху – значит, холода вернутся.

Всех наших читательниц поздравляем с Международным женским днем 8 марта!