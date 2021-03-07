Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 марта 2021 увеличилось на 35 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 марта 2021 увеличилось на 35 человек. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 37356 человек. Кроме того, за сутки выздоровело 57 человек (за весь период – 35545).

Коронавирус на Ямале. Фото: Оперштаб

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализировано 184 пациента, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, трое – на искусственной вентиляции легких.

В числе подтвержденных случаев – 4 заражения среди вахтовиков из других регионов.