Погода на Ямале 7 марта 2021: прохладно и без осадков Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 7 марта, ожидаетс переменная облачность, небольшой снег, изморозь. По западу преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -25…-300С, при натекании облачности -15…-200С, днём -17…-220С, местами -10…-150С.

По народному календарю 7 марта – День Маврикия. Это день поминания святого Маврикия мученика и семидесяти воинов. В этот день, как гласят приметы, птицы возвращаются из теплых стран.