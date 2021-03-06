Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 марта 2021 увеличилось на 36 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного штаба ЯНАО, на 6 марта 2021 число заболевших коронавирусом на Ямале увеличилось на 36 человек. Из них – 22 случая в муниципальных образованиях ЯНАО, 14 – случаи среди вахтовиков. Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии составило 37321 человек.

Также за сутки выздоровело 64 пациента (за весь период – 35488). С внебольничными пневмониями и коронавирусом госпитализировано 173 пациента, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции легких находятся 3 пациента.

Коронавирус на Ямале на 6 марта 2021. Фото: Оперштаб

Так, больше всего зараженных за сутки выявлено в Новом Уренгое (8 человек), затем идет Салехард (4 случая), Муравленко (3 случая), Надымский и Пуровский районы (по 2 случая), Лабытнанги, Приуральский и Шурышкарский районы (по 1 случаю).