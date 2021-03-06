В Салехарде снизился уровень подростковой преступности. Фото: администрация Салехарда

В Салехарде в 2020 году снизился уровень подростковой преступности и общественно опасных деяний. Об этом сообщила начальник отдела по обеспечению деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Галина Малеева. По её словам, это произошло благодаря проводимой профилактической работе.

Для ребят проводят разнообразные экскурсии, игры, мастер-классы, интерактивные площадки, в т.ч. в онлайн-формате. Для детей разработаны городские проекты «Личная эффективность», «Смена общения», «Равновесие», есть окружной проект «Обдорская застава».

Весь 2020 год специалисты активно внедряли инновационные формы и методы работы, в т.ч. институт наставничества, общегородские родительские лектории и многое другое. В акциях принимали активное участие депутаты гордумы, представители уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО и силовики.