В Салехарде пройдет праздничный концерт, приуроченный ко дню 8 марта. Фото: администрация Салехарда

В салехардском Центре культуры и спорта «Геолог» сегодня, 6 марта в 16 часов, состоится праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта. По данным пресс-службы городской администрации, «Букет весенних нот» подарят артисты творческого объединения «Эксперимент».

Организаторы обещают живой инструментальный звук и любимые зарубежные хиты 70-х, 80-х и 90-х годов в исполнении эстрадно-джазового ансамбля «Салехард-Бэнд» и вокального ансамбля «Триоль».

По словам заместителя директора «Геолога» Ларисы Цупиковой, на концерт ждут прекрасную половину человечества. Купить билеты можно в кассе Центра культуры и спорта.