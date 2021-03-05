Депутаты Ямальского района проголосовали за объединение поселений в единый муниципальный округ

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале прошло внеочередное заседание Районной Думы, на котором обсудили преобразования сельских поселений в единый муниципальный округ. Напоминаем, что сами жители выступили за объединение.

В ближайшее время народные избранники направят проект закона на рассмотрение в Законодательное Собрание Ямала. Если его одобрят, то главным преимуществом станет уход от многоуровневой системы местного самоуправления. Таким образом, всей территорией станет управлять один глава и будут сформированы одна местная администрация и один представительный орган.

В населенных пунктах, где работали администрации поселений, останутся структурные подразделения районной администрации. Сохранятся и сельские льготы, положенные местным жителям, финансирование поселений при этом не уменьшится.

- Во всех наших поселках жители проголосовали за объединение. Мнение земляков во многом определило решение районных депутатов, которые сегодня единогласно проголосовали за муниципальный округ, - отметил председатель Районной Думы Александр Алисеевич.