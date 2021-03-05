Ямальские матросы поздравили матерей и жен с 8 марта из Санкт-Петербурга

Фото: администрация Тарко-Сале

Пуровские призывники, несущие службу в воинской части города Ломоносова, поздравили мам и жен с наступающим 8 марта. Специально для этого сотрудники ямальского представительства в Санкт-Петербурге организовали телемост.

Оказавшись на связи, ребята высказали самые теплые и искренние слова, до слез растрогав любимых женщин. Также к поздравлениям ребят присоединился и военный комиссар Пуровского района Олег Самчук.

Пока все ребята находятся в учебном центре Военно-Морского Флота РФ, но уже в середине мая они должны приступить к выполнению воинских обязанностей в части № 22830, с которой у администрации Пуровского района заключено соглашение о сотрудничестве.

Отметим, что в 2020 году на службу призваны 26 новобранцев из Тарко-Сале, Ханымея, Пурпе и Уренгоя.