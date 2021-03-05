В какие соцсети чаще всего заходят ямальцы

А знали ли вы, что есть день международного отказа от использования гаджетов? Мы тоже его обнаружили случайно, но именно 5 марта тот день, когда в ответ на ваш звонок чаще, чем в другие дни можно услышать: « ….перезвоните позднее». Предполагаем, что на этот эксперимент пойдут не так много ямальцев, но узнать, что мы с вами предпочитаем, когда наш смартфон активен довольно интересно.

Жители ЯНАО выбирают бесплатное онлайн-видео, смартфоны на Android, переписку ведут в Whatsapp и присматриваются к TikTok. Такие данные получили эксперты МегаФона, проанализировав, на какие цифровые сервисы и приложения расходовали свой мобильный трафик население Ямало-ненецкого автономного округа последних месяцев. Для сравнения брались обезличенные данные по объемам трафика в смартфонах, работающих на сети оператора.

Какие соцсети предпочитаем

Лидером рейтинга стал – «Вконтакте». Пользователи социальной сети активно делились фотографиями, смотрели и загружали ролики, слушали музыку и подкасты. Вторую строчку уверенно занял Instagram тройку лидеров замкнули «Одноклассники». Отметим, что впервые в топ-5 социальных сетей ямальцев попал и TikTok.

Где переписываемся

Предпочитаемым мессенджером у жителей арктического региона стал WhatsApp. Данное приложение является самым популярным в России. Трафик, который приходится на него, почти в 14 раз больше, чем на Viber.

Смотрим или скачиваем

Youtube и ВКонтакте остаются самыми популярными ресурсами, где жители Ямала смотрят онлайн-видео. Каждый третий гигабайт трафика используется для просмотра роликов на этих сервисах.

Какие смартфоны выбираем

По данным аналитиков МегаФона, ямальцы чаще выбирают мобильные телефоны на Android. В топе популярных моделей Samsung, Нuawei и Хiaomi.