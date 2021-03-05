Власти Нового Уренгоя и немецкого города Кассель договорились о сотрудничестве

Фото: администрация Нового Уренгоя

Власти Нового Уренгоя продолжают развивать международное сотрудничество. Так, председатель Городской Думы Полина Шумова приняла участие в онлайн конференции с властями города-побратима Кассель (Германия).

Со стороны германских коллег выступили руководитель Магистратского офиса Энрико Шефер и руководитель Главного Управления Администрации города Кати Кеферштейн.

Власти обсуждали такие темы, как организация открытого пространства библиотек, этнокультурное образование, подготовку школьников к участию в международных исследованиях, цифровизацию муниципалитетов, безопасность и порядок.

Также было решено организовать онлайн-конференцию по обмену опытом между депутатами Нового Уренгоя и Касселя.