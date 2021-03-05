Фото: правительство ЯНАО

В Шурышкарском районе открылась передвижная выставка «Каслающий музей». Она проедет по селам Ямгорт, Овгорт, Питляр, Шурышкары, Усть-Войкары, Азовы, Горки, Лопхари, Восяхово.

Жители смогут ознакомиться с экспозициями «Альбом военной поры», «Знать историю, дорожить прошлым», «Мир ключей и замков», «Вьется стружка» и другие.

Каждая выставка - это передвижная история о событии или человеке. Одна из самых трогательных - «Оленевод-разведчик слепой Иван». Работа посвящена судьбе фронтовика Ивана Конева из Мужей. Это история о человеке, который в 20 лет получил ранение, ослеп на фронте, вернулся домой, но не опустил руки, продолжил работать. Патриотическую выставку планировали показать к юбилею Великой Отечественной войны, но перенесли из-за коронавируса.

Отметим, что команда музея во время работы в поселениях обменивается с посетителями презентами в рамках акции «Лучший подарок музею».