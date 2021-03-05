Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 марта 2021 года увеличилось на 34 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 34 человека, с начала периода - 37 285.

Из общего числа болеющих 179 жителей госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 9 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 403 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 70-летнего мужчины из Салехарда. Также напоминаем, что 2, 3 и 4 марта скончались пожилые мужчины.

Кроме того, за сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 787 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 30 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 7, Ноябрьске - 6, Новом Уренгое и Салехарде - 5.

Далее идут: Лабытнанги - 3, Ямальский и Приуральский район - 2.

Всего в регионе провели 3 898 тестов в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 61 человек, за весь период - 35 424.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 024 человека с COVID-19, из них из них 1 322 (12,0%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 301 159. Выздоровевших - 15 464, за весь период - 3 885 321. Умерших - 462, с начала периода - 88 285.