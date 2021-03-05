Масленица в Новом Уренгое 2021: где пройдет и где сожгут чучело Масленицы

Масленица в Новом Уренгое в 2021 году пройдет на площадке за дворцом спорта «Звездный». Это связано с тем, что здесь много пространства и удобная транспортная развязка. Как сообщили в пресс-службе администрации города, творческие коллективы смогут переодеться и подготовиться к выступлениям в комфортных условиях во дворце спорта.

Программа мероприятия:

11.00 – концерт национальных коллективов, спектакль скоморохов, развлекательные и спортивные мероприятия, шуточные состязания, катание на снегоходах, конкурс масленичных чучел «Ой, Маслена – красота!». Здесь же будет работать ярмарка с сувенирами, блинами и горячими напитками, ненецкий чум.

16.30 – сожжение чучела Масленицы.

На праздник можно одеться в пестрые просторные рубашки, яркие колпаки, красочные юбки, яркие платки, бусы из баранок. Девушкам можно «подрумянить» щеки. Все «ряженые» новоуренгойцы смогут принять в конкурсе селфи и отправить фотографию в Viber или Whats App на номер 89028268612, опубликовать в Instagram или Вконтакте с хэштегом #нурмасленица. Снимки можно отправлять до 16 марта 2021.

Проводы зимы пройдут также: 13 марта - в Лимбяяхе, 14 марта - в Коротчаево. Все вопросы по предстоящему празднику можно задать по телефону: 23-94-30.