Губернатор Дмитрий Артюхов вручил благодарности медикам, принявшим роды в надымской тундре

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил благодарности медицинским работникам, которые приняли преждевременные роды в надымской тундре. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в конце января 2021 неонатолог Наталья Фадеева, акушер-гинеколог Диана Ельцова и фельдшер Вадим Немтин вылетели на вызов к беременной женщине. В сложных бытовых и погодных условиях медики успешно приняли роды.

Малыш родился недоношенным. Его доставили в перинатальный центр Салехардской окружной клинической больницы, а, спустя три недели, Алешу и его маму Алину Вануйто выписали из лечебного учреждения.

- Хочу сказать спасибо бригаде медиков за профессионализм и непростой труд. В последние годы мы серьёзно усилили материальную базу санитарной авиации, установили медицинские модули в вертолёты. Но всё это только инструменты в руках хорошего врача. Поэтому искренние слова благодарности вам за то, что эта история закончилась благополучно, – поблагодарил Дмитрий Артюхов.

Как отметила неонатолог Наталья Фадеева, нет ничего важнее человеческих жизней.

- Когда мы их спасаем, и люди уходят домой, мы – самые счастливые. Благодаря техническому оснащению и наличию необходимых медикаментов сейчас значительно легче стало работать, - подчеркнула она.