Глава Салехарда поздравил с 8 марта женщин, выбравших «мужскую» профессию. Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский в преддверии Международного женского дня 8 марта поздравил местных жительниц, которые выбрали «мужскую» профессию, с праздником. Глава города подчеркнул, что, несмотря на такой выбор и ежедневную ответственную работу, руководство большим коллективом, дамы остаются женственными и хрупкими.

- Среди нас живут восхитительные женщины, которые своим ежедневным трудом поддерживают жизнедеятельность нашего города – работают в ресурсоснабжающих организациях, сохраняют безопасность наших улиц. Трудятся в автопарке и котельных, в лабораториях и цехах, - подчеркнул Титовский.

Операторы очистных сооружений, котельных, лаборанты химического анализа, начальники цехов, автоинспекторы показали мэру рабочие процессы, обсудили перспективы развития и поделились с Титовским позитивными моментами.