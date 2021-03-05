В Салехарде проезд в автобусах для женщин 8 марта 2021 сделают бесплатным. Фото: администрация Салехарда

Необычный подарок к Международному женскому дню решило сделать салехардское муниципальное автотранспортное предприятие. 8 марта 2021 года проезд в общественном транспорте для женщин будет абсолютно бесплатным.

По словам директора АТП Александра Барановского, таким образом компания решила поздравить жительниц Салехарда с 8 марта.

- Мы желаем нашим дамам здоровья, гармонии и счастья, - поздравил женщин Барановский.

В самих автобусах тоже вовсю готовятся к празднику. Так, например, на экранах разместили поздравительные заставки.