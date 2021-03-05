В Тарко-Сале вахтовик до смерти избил соседа по комнате. Фото: СК по ЯНАО

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ЯНАО, ночью 2 марта 2021 между двумя вахтовиками, соседями по комнате в общежитии, произошел конфликт. Во время потасовки подозреваемый жестоко избил потерпевшего. По данным медицинской экспертизы, причиной смерти соседа стала закрытая черепно-мозговая травма.

Позже стало известно, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против здоровья и жизни человека по аналогичной статье.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления. По ходатайству следствия суд посадил буйного пуровчанина под стражу.