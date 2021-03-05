Глава Надымского района выйдет в прямой эфир 11 марта

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жармских выйдет в прямой эфир, чтобы пообщаться с жителями. Трансляция начнется 11 марта в 19:00 и будет проходить в Instagram. Кроме того, глава муниципалитета поделится планами на 2021 год, затронув значимые для всех жителей темы.

-Пишите ваши вопросы под анонсирующими постами на моих страницах, а также в официальных группах администрации Надымского района, - отметил Дмитрий Жаромских.

Напоминаем, что недавно прямой эфир провел глава Салехарда Алексей Титовский. Он также пообщался с горожанами и рассказал о планах на будущее.