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Общество

Глава Надымского района выйдет в прямой эфир 11 марта

Он пообщается с горожанами и ответит на самые актуальные вопросы
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жармских выйдет в прямой эфир, чтобы пообщаться с жителями. Трансляция начнется 11 марта в 19:00 и будет проходить в Instagram. Кроме того, глава муниципалитета поделится планами на 2021 год, затронув значимые для всех жителей темы.

-Пишите ваши вопросы под анонсирующими постами на моих страницах, а также в официальных группах администрации Надымского района, - отметил Дмитрий Жаромских.

Напоминаем, что недавно прямой эфир провел глава Салехарда Алексей Титовский. Он также пообщался с горожанами и рассказал о планах на будущее.