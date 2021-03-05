Дмитрий Артюхов обсудил с Андреем Вороновым развитие Нового Уренгоя

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой Нового Уренгоя Андреем Вороновым. На ней главы обсуждали развитие города на ближайшие годы. Этой же теме было посвящено расширенное совещание с участием членов правительства округа, руководителей департаментов и заместителей главы газовой столицы.

- Новый Уренгой - наш крупнейший город и в ближайшие годы его ждет активное развитие. Реализация новых проектов в сфере добычи и логистики на долгие годы обеспечит рабочие места. Наша задача - создать комфортные и современные условия для жителей. В городе уже сейчас строятся новые микрорайоны, социальные учреждения, качественно меняется транспортная инфраструктура. Нужно наращивать темпы, - отметил губернатор.

Говоря о расселении аварийного фонда, Андрей Воронов отметил, что 10 лет назад в городе было около тысячи аварийных домов, а сейчас их осталось чуть больше 350. В прошлом году в новые квартиры переехали 244 семьи, в этом году в планах - увеличить их количество почти вдвое . Всего в ближайшие годы планируется переселить 1 900 семей.

Еще одна ключевая задача - создание современной транспортной инфраструктуры. Так, продолжается строительство нового терминала аэропорта и реконструкция взлетно-посадочной полосы. Работы завершатся в 2022 году. Также в городе расширяют дорожную сеть. В этом году строители планируют сдать развязку с 8 съездами в районе ПМК-9. Уже идет подготовка участка для строительства второй развязки на Восточной объездной.

Также в этом году в городе откроются пять новых детских садов. Это полностью решит проблему с очередями в ясельные группы. В районе Коротчаево воспитанники двух деревянных садов переедут в новое здание. В микрорайонах Славянский и Тундровый планируется построить две новые школы. Кроме того, несколько образовательных учреждений ждет реновация.

В 2022 году в городе будет создана арт-резиденция - молодежное пространство для развития и творчества. Отметим, что в феврале 2020 года первый на Ямале подобный проект запустили в окружной столице.