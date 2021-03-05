В Тарко-Сале задержали двух рецидивистов, укравших инструменты Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тарко-Сале обратился местный житель. Он рассказал, что с декабря 2020 года по февраль 2021 года кто-то забрался в подсобное помещение многоквартирного дома, откуда украл его инструменты стоимостью более 6 тысяч рублей.

В скором времени были задержаны два местных жителя 1996 и 1979 годов рождения, причастные к краже. Ранее мужчины уже были неоднократно судимы. Оказавшись в отделении, они признались в содеянном, добровольно отдав сотрудникам инструменты.

Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Их обвиняют по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

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