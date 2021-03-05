Прокуратура Шурышкарского района помогла получить ребенку-инвалиду реабилитационный сертификат Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Шурышкарского района обратилась жительница села Мужи. Она пожаловалась на нарушение прав своего ребенка, который является инвалидом.

По словам женщины, она обратилась в «Центр социальных технологий ЯНАО», чтобы получить реабилитационный сертификат для дочери, однако сотрудники учреждения отказали в его выдаче. Согласно правилам, жительница должна была обратиться в течение года с постановки диагноза, но пропустила это время.

Тогда прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил признать отказ незаконным. Однако ему было отказано.

- Не согласившись с данным решением, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке, указав, что установленный срок был пропущен по уважительной причине. Ребенок проживает в селе Мужи, из которого сложно добраться до крупных городов. Кроме того, поблизости отсутствуют филиалы Центра, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам согласилась с доводами прокурора и отменила решение Салехардского городского суда.

На данный момент девочка получила реабилитационный сертификат в размере 500 тысяч рублей.