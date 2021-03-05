На Ямале установили еще пять комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Фото: департамент по взаимодействию

На Ямале заработали еще пять новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Один их них установлен на участке с 246 по 264 километры - от границы с Югрой до поста Карамовски. Еще четыре: с 486 по 493 километры, с 503 по 509 километры, с 515 по 551 километры и с 559 по 573 километры на региональной автодороге Сургут-Салехард в Пуровском районе.

Комплексы измеряют мгновенную и среднюю скорости транспорта, фиксируют выезд на полосу встречного движения и движение по разделительной полосе.

Отметим, что систему устанавливают на аварийно-опасных участках дорог для безопасности дорожного движения и предотвращения аварий.