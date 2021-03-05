Юные конструкторы Губкинского создали беспилотный автомобиль

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В Губкинском педагоги и воспитанники Станции технического творчества создали беспилотный автомобиль. Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин в своих соцсетях.

- Наша талантливая молодежь усовершенствовала бензиновый автомобиль на радиоуправлении, добавив в него различные датчики, микроконтроллеры и камеру. Эти элементы были запрограммированы в единую систему, при этом участники проекта применили сверточную нейросеть, - отметил градоначальник.

Также он добавил, что нейронные сети имитируют деятельность человеческого мозга.

В результате автомобиль получился потрясающий. Он уклоняется от препятствий и тормозит в предаварийных ситуациях, а также распознает сигнал светофора.