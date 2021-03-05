В Салехарде задержали молодых людей, которые приехали подзаработать на сбыте наркотиков
Фото: Ольга Крыльцова
В Салехарде сотрудники наркоконтроля двух молодых людей 2003 года рождения, которые приехали на Ямал, чтобы подзаработать на синтетических наркотиках.
Как рассказали в УМВД России по ЯНАО, до окружной столицы молодые люди добрались поездом. Далее они разместились в местной гостинице, где расфасовали будущий товар на мелкие партии. Затем злоумышленники начали прятать пакетики в тайники. Всего у преступников оказалось 87 граммов.
Задержание произошло 25 января. Теперь злоумышленников обвиняют по ч. 3 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере».
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