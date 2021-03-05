«Дарите женщинам цветы»: салехардских автоледи поздравили с 8 марта

Фото: администрация Салехарда

В преддверии Международного женского дня в Салехарде прошла акция «Дарите женщинам цветы». Ее инициаторами стали генеральный директор ООО «Муниципальное автотранспортное предприятие» Александр Барановский и сотрудники Госавтоинспекции .

Экипажи ГИБДД , дежурившие на улице Чубынина в районе рынка «Дары Ямала», останавливали автоледи, чтобы порадовать и сделать комплименты.

Как рассказали в городской администрации, мужчины в погонах поздравляли представительниц прекрасного пола с праздником - никто не остался без подарков и теплых слов. Все девушки были приятно удивлены, поняв причину остановки автомобиля.

- С каждым годом автоледи в городе все больше и больше. Нужно отметить, что они реже мужчин нарушают правила дорожного движения, - сообщил инспектор отдела ГИБДД.

Фото: администрация Салехарда

Александр Барановский тоже поздравил автолюбительниц с наступающим праздником, пожелав благополучия, успеха в делах, а также счастья и прекрасного настроения.