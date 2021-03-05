В Новом Уренгое отложили открытие ул. Железнодорожной

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Продолжительные морозы и ветер внесли изменения в работу строителей, который трудятся на развязке ПМК-9. Из-за этого движение по ул. Железнодорожной откроется в конце месяца, а не 8 марта, как это было задумано изначально.

- Это решение подрядчики приняли не спонтанно, главное - это качество работ. Тот случай, когда правильнее сделать все качественно и не спешить в таком важном вопросе. Тем более, что общие сроки стройки идут по графику, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Все работы по свайному основанию выполнены на 100 процентов. Сейчас ведется монтаж металлоконструкции пролетного строения (1-5 и 1- 6). Подрядчик планирует завершить стройку ко Дню города. Официально сдача ПМК-9 запланирована на ноябрь 2021 года.

- Мы все понимаем, что стройка - дело хлопотное, суетное и связанное с неудобствами. Те меры, которые были предприняты, очень важны, чтобы не допустить возможных трагедий и ДТП. Сроки изменились незначительно. Прошу проявить терпение и понимание, - призвал жителей градоначальник.